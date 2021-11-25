Москва, 25 ноября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения наблюдает признаки прохождения пика заболеваемости COVID-19 в России. Об этом заявил 25 ноября директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, в Европейском регионе в настоящее время фиксируется рост заболеваемости в западных странах, в числе которых Германия, Австрия, Дания, Ирландия.

«В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию — в этих странах, судя по всему, пик уже пройден», — сказал представитель ВОЗ.

В то же время специалист подчеркнул, что «успех сегодня не обещает успеха в будущем», и призвал продолжать соблюдать все меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.