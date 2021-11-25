Минск, 25 ноября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Благодарность за средства, выделенные «Белорусскому обществу Красного Креста» из Чрезвычайного фонда «Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца» для оказания помощи нелегалам из третьих стран на территории Белоруссии 25 ноября выразил министр иностранных дел постсоветской республики Владимир Макей в ходе переговоров с президентом МФКК Франческо Рокка.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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«Стороны обменялись мнениями о миграционной проблеме и единодушно обозначили глобальный характер данного вызова, который не ограничивается ситуацией на границе Белоруссии, подтвердили отсутствие альтернативы диалогу и сотрудничеству всех заинтересованных для устранения его причин», — сказано в официальном сообщении МИД Белоруссии.

По итогам приговоров отмечено, что Макей «проинформировал своего собеседника о развитии ситуации с мигрантами на западной границе страны и о подходах Белоруссии к решению этого вопроса, в том числе о взаимодействии с международными организациями».

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Напомним, представители белорусской общественности и международные организации критиковали Красный Крест за намерение выделить помощь аффилированному с политическим руководством Белоруссии «Белорусскому обществу Красного Креста». Ранее «БОКК» оказывалась в эпицентрах скандалов, связанных с распределением гуманитарной помощи. При этом она не была замечена в улучшении содержания белорусских арестантов и осужденных, в том числе политзаключённых, коих в Белоруссии правозащитники насчитали под тысячу.