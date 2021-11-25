Москва, 25 ноября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. У российской системы здравоохранения недостаточно ресурсов: нужны новые подходы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на профильном совещании 25 ноября.

ИА REGNUM Здравоохранение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости»

Отметив, что пандемия выявила «и достоинства, и недостатки, которые есть в нашей системе здравоохранения», глава правительства призвал обратить внимание на проблемные моменты.

Михаил Мишустин «Прежде всего, речь идёт о том, что имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно и, соответственно, нужны новые подходы к организации этих работ».

Что касается достоинств, то, как показала пандемия, система смогла быстро предложить вакцину от COVID-19, а также средства для диагностики этой болезни. То же можно сказать о производстве медицинского оборудования.

Мишустин заявил, что не во всех регионах и не везде людям доступна качественная медицинская помощь. Однако над этим вопросом ведётся упорная работа.

Правительство, добавил Мишустин, ориентируется на утверждённую президентом РФ Владимиром Путиным стратегию развития здравоохранения, чтобы в итоге к 2030 году обеспечить устойчивый рост численности населения страны.