Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о поправках в режим ограничений из-за ситуации с COVID-19. Введение обязательного контроля QR-кодов в организациях общественного питания и объектах розничной торговли с 1 декабря перенесли на 27 декабря. Об этом сообщила 25 ноября пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Смольного

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В местах, где уже введен допуск по QR-кодам, — в музеях, театрах, концертных и спортивных площадках, фитнес-клубах, бассейнах и ряде других — условие о необходимости предъявления гражданами, имеющими медицинский отвод от вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до предъявления, сохраняется.

Также с 27 декабря в Санкт-Петербурге вводится обязательное предъявление QR-кода для заселения в гостиницы. При этом гражданам, заселившимся на основании отрицательного ПЦР-теста, необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест. Постояльцы гостиниц, которые не переболели коронавирусом и не привились от коронавируса, смогут посещать рестораны и кафе при гостиницах.

Отметим, что все остальные действующие ограничения продлеваются в Санкт-Петербурге до 31 января 2022 года. Правительству Петербурга поручена подготовка системы ограничений и запретов в период новогодних каникул, с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.