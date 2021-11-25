Минск, 25 ноября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Эвакуацию нелегальных мигрантов из Белоруссии должен оплатить Евросоюз. Об этом 25 ноября заявил Александр Лукашенко, выступая на совещании по конституционной реформе.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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«Хотят уехать — пожалуйста. Мы их (беженцев. — Прим. президентской пресс-службы) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?», — задал вопрос Лукашенко членам созданных им групп по подготовке проекта новой белорусской конституции.

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Ему сообщили о проблеме оплаты рейса из Ирака. На это, сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии, Лукашенко ответил так: «Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: «Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…». Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их (беженцев. — Прим.) счет. Это им очень важно».

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«Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит», — добавил руководитель постсоветской республики.