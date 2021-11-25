Волгоград, , 17:36 — REGNUM Федеральный законопроект о законодательном закреплении QR-кодов для вакцинированных граждан поддержал 25 ноября комитет по охране здоровья Волгоградской областной думы.

Проверка QR-кода Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Депутаты-члены комитета положительно оценили законопроект и рекомендовали региональному парламенту принять его. С предлагаемой нормой закона ознакомятся остальные профильные комитеты областной думы, после чего начнётся процедура голосования, решение должно быть принять до 23 декабря, сообщает издание «Новости Волгограда».

Как сообщало ИА REGNUM, голосования по федеральным законопроектам проходят во всех законодательных органах субъектов России.