Москва, 25 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов проводит на своих страницах в соцсетях открытый опрос по законопроектам о QR-кодах, результаты обещает довести до всех парламентариев с трибуны, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов в Госдуме

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«Получил уже тысячи писем на почту. Тысячи! Честно, один раз даже система моей Интернет-приёмной упала. И вот этих людей, настоящих и живых, которые пишут письма против этих инициатив, сейчас пытаются очернить. Мол, пишут боты! По заказу зарубежных компаний! Именно поэтому провожу на своих страницах в соцсетях открытый опрос, результаты которого я обязательно доведу до всех депутатов с трибуны Государственной думы во время рассмотрения законопроектов о QR-кодах», — отметил Миронов.

Он просит в Facebook всех желающих оставить свои комментарии.

«Самые яркие из них я зачитаю с трибуны без всякой анонимности», — обещает депутат.

Тема введения QR-кодов разогрела общество.

«Регионы начали рассматривать законопроекты о QR-кодах. Эта тема «разогрела» общество так, что осталось только спичку поднести. Рванёт — мама не горюй!» — указал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл комментарии в посте о законопроектах в телеграм-канале.