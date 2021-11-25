Белгородке, попавшей в реанимацию после прививки от COVID-19, дали медотвод
Белгород, 25 ноября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Историю с жительницей Белгородской области, попавшей в реанимацию после вакцинации от COVID-19, прокомментировала 25 ноября на брифинге главный врач Старооскольской окружной больницы святителя Луки Крымского Светлана Немцева. Пациентке дали медотвод, её семья извинилась перед медиками.
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По словам Светланы Немцевой, у белгородки в день прививки случилось падение артериального давления. Женщина не провела необходимые 30 минут в помещении вакцинации, чтоб исключить осложнения, а уехала по своим срочным делам.
После укола женщину привезли в приёмное отделение кардиологии. К тому моменту её давление «подскочило» до 130, и «в силу предшествующих событий и испуга было принято решение положить её в палату интенсивной терапии».
Информацию о случившемся из больницы отправили в Роспотребнадзор.
Как сообщало ИА REGNUM, историю с женщиной широко обсуждали социальные сети. Родственники пациентки заявляли, что «никто это дело расследовать не хочет».