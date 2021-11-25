Брюссель, 25 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Въезд в ЕС с 1 марта 2022 года для граждан стран, не входящих в Евросоюз, будет разрешён только переболевшим COVID-19, привитым и «совершающим важные поездки». Такие рекомендации для стран ЕС опубликовала 25 ноября Европейская комиссия.

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

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Отмечая, что в ЕС нужно пускать только вакцинированных, авторы документа уточняют, что под эту категорию подпадают привитые препаратами, одобренными европейским фармрегулятором (Европейским агентством лекарственных средств) или ВОЗ.

Для пропуска в страны ЕС въезжающему потребуется «европейский сертификат или документ, считающийся эквивалентным».