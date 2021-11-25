Брюссель, 25 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Ограничить девятью месяцами срок действия ковид-сертификата рекомендует Европейская комиссия странам ЕС, говорится в опубликованном 25 ноября сообщении этой структуры.

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Это нужно сделать, отмечает ЕК, в соответствии с «рекомендациями Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний по введению бустерных доз начиная с шести месяцев».

Согласно видению центра по профилактике, дополнительные три месяца нужны, чтобы страны ЕС могли скорректировать свои кампании по вакцинации, а «у граждан был доступ к бустерам». Всё это не касается детей до 12 лет.