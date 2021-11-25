Нижний Новгород, 25 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Власти Нижнего Новгорода направят 70,6 млн рублей на оплату коммунальных услуг и выплату зарплат работникам компаниям, пострадавшим из-за введённых в регионе коронавирусных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Нижний Новгород

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Ещё 30,7 млн рублей получат муниципальные театры в качестве компенсации на возмещение убытков от пандемии коронавирусной инфекции.

Деньги на эти цели мэрия столицы Приволжья намеревается взять из средств межбюджетных трансфертов.

ИА REGNUM напоминает, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2021 году запланированы на уровне 45 млрд 902 млн рублей, а расходы — около 47 млрд 876 млн рублей. Таким образом, дефицит городской казны превысит 1 млрд 973 млн рублей.