Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области поддержали федеральный законопроект об изменениях в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предполагает внедрение системы QR-кодов для посещения общественных мест. Вопрос был рассмотрен на заседании Заксобрания 25 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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В ходе обсуждения депутат от КПРФ Ирина Полякова продемонстрировала папку с подписями жителей Ростова-на-Дону и Каменска-Шахтинского, выступающих против системы QR-кодов, в ответ же по просьбе спикера ЗС Александра Ищенко в зал вынесли три большие коробки — свидетельства о смерти ростовчан, умерших за период пандемии.

«Эти люди уже не смогут подписать обращение. Я думаю, вряд ли среди них был хоть один, кто подписал бы его», — цитирует Ищенко «Коммерсантъ».

В итоге за законопроект проголосовали 42 донских депутата, десять выступили против, двое воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, проект изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и поправки к Уставу железнодорожного транспорта и Воздушному кодексу РФ, предполагающие введение системы QR-кодов, ранее внесло правительство РФ в Госдуму. В настоящее время законопроекты находятся на обсуждении в регионах.