Екатеринбург, 25 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Свердловской области могут начать следить через телефоны за людьми, контактировавшими с больными COVID-19. Такое предложение высказал глава управления свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на закрытом совещании депутатов Заксобрания, представителей минздрава и Роспотребнадзора.

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Главный санврач региона отметил, что сотрудники Роспотребнадзора наблюдают 55 тысяч «контактных». При этом он подчеркнул, что отследить соблюдение режима изоляции без введения электронных средств невозможно.

В ведомстве просто не успевают обзванивать всех «контактных. Это делают выборочно. Кроме того, многих не удается найти по указанным номерам телефона, заявил Козловских. Предложение нашло и свою критику. Так, депутат регионального парламента Вячеслав Вегнер высказался о том, что выполнить предложение просто технически невозможно.

Напомним, в регионе с октября действуют система QR-кодов. Оперштаб рассматривает вопрос о введении кодов в общественном транспорте.