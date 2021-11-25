Варшава, 25 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. 25 ноября президент Польши Анджей Дуда более часа общался в штаб-квартире Бюро национальной безопасности с премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с силовым блоком правительства — министрами обороны и внутренних дел, а также с руководителями пограничных служб. Об этом сообщает Polskie Radio.

Юлия Гринь Анджей Дуда

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Сообщается, что в рамках мероприятия стороны обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе. Кроме того, стороны скоординировали позиции и действия Варшавы в случае разных вариантов развития событий на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.