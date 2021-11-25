Краснодар, , 15:24 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли положительный отзыв на проект федерального закона № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает введение QR-кодов для посещения общественных мест. Решение принято на сессии 25 ноября, сообщили в пресс-службе ЗС.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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В соответствии с законопроектом, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание. В случае принятия норма будет действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

«Мы все живые люди, кто-то из нас тоже переболел ковидом, кто-то потерял своих близких. Мы можем себя считать специалистами в курируемых отраслях, но только не врачами. У нас есть экспертное сообщество, к мнению которого мы прислушиваемся. Поэтому на эмоциях мы ничего не принимаем. Мы живем уже два года в условиях ограничительных мер», — отметил спикер ЗС Юрий Бурлачко.

«С помощью ограничительных мер мы хотя бы частично защитим как наших жителей, так и гостей региона. По официальной статистике у нас в крае ежедневно порядка тысячи заболевших. Наше сегодняшнее решение направлено не на разобщение общества, а на понимание той ситуации, в которой сейчас находится наш край и страна в целом», — объяснил свою позицию председатель ЗС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект обсуждался на заседании профильного комитета с привлечением представителей общественности. Медицинского сообщества. Тогда против поддержки законопроекта высказались представители фракций КПРФ и «Справедливой России».