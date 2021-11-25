Краснодар, 25 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. План обязательной вакцинации против коронавируса в Краснодарском крае выполнен в девяти категориях, об этом сообщили 24 ноября в пресс-службе администрации региона.

Минобороны России Вакцинация

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Так, план обязательной вакцинации медработников в регионе выполнен на 119,3%, среди работников образования — на 114,6%, сотрудников организаций общественного питания, а также организаций социального обслуживания и многофункциональных центров — почти на 114%, на 110% выполнен план по вакцинации работников сферы бытового обслуживания. Почти на 110% выполнен план по вакцинации кубанцев, имеющих хронические заболевания, работники торговли продовольственными товарами привиты на 108%, на 103% от плана привиты работники транспортных организаций, более чем на 100% исполнен план по вакцинации сотрудников торговли непродовольственными товарами. На 88,5% от плана привиты работники туриндустрии.

План по вакцинации государственных и муниципальных служащих выполнен на 87,2%. Почти на 60% от плана привиты кубанцы, проживающие в организациях соцобслуживания. Студенты старше 18 лет привиты на 59,7% от плана, также на 59% выполнен план по вакцинации жителей старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в Краснодарском крае ввели с 23 июня, с 11 ноября обязательной в регионе стала вакцинация жителей в возрасте 60 лет и старше, с хроническими заболеваниями, работников организаций соцобслуживания и МФЦ, граждан, проживающих в организациях соцобслуживания.