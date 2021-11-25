Магас, , 14:42 — REGNUM Парламент Ингушетии поддержали введение QR-кодов о прививках против коронавируса при посещении общественных мест. Депутаты Народного собрания проголосовали «за» на очередном заседании, состоявшемся 25 ноября.

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Напомним, согласно законопроекту, внесенному в Госдуму РФ правительством России, пропуском для посещения общественных мест, в том числе предприятий торговли и общепита, учреждений культуры и объектов массовых спортивных и культурных мероприятий, должен стать QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, а также справка о медотводе.

Напомним, 25 ноября депутаты парламента соседнего с Ингушетией региона — Северной Осетии не поддержали введение QR-кодов о вакцинации при посещении общественных мест.

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