Минск, 25 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Ответственность за эскалацию миграционного кризиса на границах Белоруссии с государствами Евросоюза несёт «коллективный Запад». Об этом 25 ноября в Минске заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna) Беженцы на белорусско-польской границе

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Как сообщает белорусское официальное информагентство БелТА, Вольфович заявил, что «Белоруссия противодействует нелегальной миграции», отметив: «Только за этот год у нас задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов. Около 5 тыс. отправлены за пределы страны и привлечены к различным видам ответственности. Поэтому мы противодействуем этому».

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«И органы пограничной службы сегодня несут службу в усиленном режиме. Мы бы могли, конечно, так же поступить, как наши западные соседи, привлечь туда Вооруженные силы, какие-то другие группировки. Но поймите, действительно, может вспыхнуть пограничный инцидент. Поэтому мудрое решение — глава государства сегодня не дал команды развернуть какие-то группировки войск, хотя они находятся у нас в постоянной боеготовности вблизи границ Республики Беларусь. Охрана государственной границы осуществляется органами пограничной службы сегодня в усиленном режиме, исходя из этого потока мигрантов и принятия соответствующих мер», — добавил Вольфович.