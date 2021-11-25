Москва, 25 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Госдума приняла решение обсудить законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении в декабре, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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"16 декабря планируется рассмотрение законопроекта в первом чтении на заседании Госдумы», — сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

При этом, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, не следует спешить с назначением даты обсуждения инициатив — «надо обсуждать все хитросплетения».

Решение о дате обсуждения примет Совет Думы по предложению профильных комитетов.

Вместе с тем 26 ноября планируется обсуждение законопроектов в Общественной палате, с 26 ноября по 3 декабря — в Национальной медицинской палате во главе с Леонидом Рошалем.

Также с 29 ноября по 6 декабря, по словам Жукова, дискуссии пройдут в регионах.

С 6 декабря по 11 декабря обсуждение состоится по графику во фракциях с участием официальных представителей правительства — Татьяны Голиковой, главы Минтранса Виталия Савельева и главы Минздрава Михаила Мурашко.

Кроме того, 14 декабря законопроекты будут обсуждаться в профильных комитетах Госдумы. Предполагается, что это будет единое заседание четырех комитетов: по безопасности, по транспорту, по экономполитике и по охране здоровья.