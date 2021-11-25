Москва, 25 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Если Россия и введет свои войска на Украину, то это будет не нападение, а защита. Об этом 25 ноября сообщил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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По его словам, на территории ДНР и ЛНР находятся граждане России. И если их жизням будут угрожать зверства украинских карателей, РФ неизбежно будет вынуждена вмешаться.

«Это будет не нападение, а защита, другого пути нет. Зеленский — перевертыш, негодяй и мерзавец, который вступая в должность президента, клялся решить мирным путем ситуацию в ДНР и ЛНР. И сегодня став младофашистом он готовится к войне», — сказал Маркелов.