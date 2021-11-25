Брянск, , 13:55 — REGNUM Федеральный законопроект, которым вводится предъявление QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против коронавируса, в общественных местах, поддержали 25 ноября депутаты Брянской областной думы.

Заседание Брянской областной думы Https://duma32.ru/

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Решение принято большинством голосов, «за» высказались 47 депутатов, против — трое представителей фракции КПРФ. Как пояснил председатель комитета по законодательству облдумы Сергей Курденко, закон необходим для сдерживания заболеваемости коронавирусом и регламентирует порядок доступа граждан к местам проведения массовых мероприятий и социальным объектам, сообщает «Брянская губерния».

На официальном сайте Брянской областной думы размещена информация о прошедшем заседании, однако в ней нет упоминания о рассмотрении федерального законопроекта.