Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Привитые от COVID-19 люди заражаются коронавирусом в десять раз реже, чем непривитые. С начала массовой вакцинации в регионе лишь 2,2% из 821,8 тыс. привитых жителей всё-таки заразились коронавирусом. Об том 25 ноября сообщила главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По ее словам, если проанализировать базу федерального регистра, на сегодняшний день переболели коронавирусом лишь 2,2% от всего количества привитых жителей Ленинградской области (821 848 человек).

«При этом в 11% случаев требовалась госпитализация в стационар ― это было связано с хроническими заболеваниями пациентов, которые требовали наблюдения. Также отмечу, что привитые люди заражаются коронавирусом в десять раз реже. Вакцинация снижает риск заболеть инфекцией и дает возможность, в случае заболевания, выздороветь без тяжелых последствий для пациента и вернуться к обычному ритму жизни», ― добавила Хорькова.

Напомним, главный санитарный врач Ленобласти расширила список лиц, обязанных пройти вакцинацию в регионе. Так, до 15 февраля должны полностью завершить вакцинацию студенты колледжей, техникумов и вузов Ленобласти старше 18 лет, жители в возрасте 60 лет и старше, имеющие хронические заболевания и сотрудники федеральных органов исполнительной госвласти на территории региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врачи 11 российских больниц предложили критикам вакцинации лично посетить отделения больниц, где проходят лечение заболевшие коронавирусом. Авторы открытого письма ― главные врачи и заведующие отделениями ведущих российских больниц страны, ведущих лечение коронавируса, ― считают, что после этого скептики изменят свою позицию насчет вакцинации.