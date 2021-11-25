Москва, 25 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 92 человека. Об этом 25 ноября сообщили в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уровень смертности в столице России сохраняется без резких колебаний. Накануне зафиксировано 93 летальных исхода, два дня назад — 96. Всего в Москве с начала пандемии умерли 33 727 заболевших, проинформировали в штабе.

За сутки выздоровели 5161 человек, общее число победивших вирус достигло 1 750 445.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 3349 случаев заражения коронавирусом, что существенно больше, чем днём ранее.