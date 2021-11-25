Екатеринбург, 25 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зафиксировано еще 32 смертельных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 8262 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 835 граждан. К аппаратам ИВЛ подключен 421 человек. В состоянии средней тяжести пребывают 6390 свердловчан.

За сутки выписано 485 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 154 443 гражданина.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, на Среднем Урале число заразившихся коронавирусом превысило 175 тысяч.