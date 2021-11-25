Екатеринбург, 25 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки подтверждено еще 734 случая заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

У жителей Екатеринбурга зафиксировали 123 случая. Новые заразившиеся выявлены и в других муниципалитетах региона.

Суточный показатель заражения коронавирусом увеличился на 2. Днем ранее было выявлен 732 случая.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 175 691 человек. Оправились от болезни 154 443 свердловчанина. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 8262 человека.