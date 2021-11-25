На Среднем Урале число заразившихся коронавирусом превысило 175 тысяч
Екатеринбург, 25 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки подтверждено еще 734 случая заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
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Коронавирус
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У жителей Екатеринбурга зафиксировали 123 случая. Новые заразившиеся выявлены и в других муниципалитетах региона.
Суточный показатель заражения коронавирусом увеличился на 2. Днем ранее было выявлен 732 случая.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 175 691 человек. Оправились от болезни 154 443 свердловчанина. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 8262 человека.