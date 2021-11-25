Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 417 новых носителей SARS-CoV-2, что на восемь человек меньше, чем днем ранее. Об этом 25 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число подтвержденных случаев заражения выявлено в городах Мурино (45), Тихвин. (25), Кириши (23), Гатчина (21), Кингисепп, Сланцы (по 16), Сертолово (13), Выборг (12), Всеволожск, Лодейное Поле, Подпорожье (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области заразился коронавирусом 88 541 человек. Из них 69 354 пациентов вылечились, в том числе 427 человек были выписаны по выздоровлению за минувшие сутки.

Умерли в регионе 2752 человек, заболевших COVID-19, в том числе пять летальных случаев было подтверждено 24 ноября, что на пять меньше, чем за день до этого.