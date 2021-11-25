Екатеринбург, 25 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 103-летнюю пациентку вылечили от COVID-19. Двое суток пожилая женщина провела в реанимации под наблюдением специалистов. После этого пациентка долечивалась в палате, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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«Вот это закалка: в 103 года победить опасный вирус!», — выразил свое восхищение губернатор. Он отметил, что женщина родилась в то время, когда в мире началась эпидемия испанки.

Евгений Куйвашев пожелал екатеринбурженке здоровья. Медиков губернатор поблагодарил за отличную работу.