Белгород, 25 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Белгородской области 25 ноября подтверждено 345 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 зарегистрировали у более чем 71 тысячи жителей. За сутки выписаны 490 пациентов, десять человек скончались от осложнений. На вакцинацию поданы ещё 6005 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 71 130 носителей инфекции. Справились с заражением 59 075 человек. Лечатся в стационарах 2 856 пациентов, получают амбулаторную помощь 7 717 жителей, на самоизоляции — 28 966 белгородцев. В летальной статистике региона 1482 записи.

Завершили вакцинацию от COVID-19 уже 820 309 человек, в целом на прививки записались 934 236 жителей.