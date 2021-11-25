Архангельск, 25 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 411 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 115 архангелогородцев, 55 северодвинцев, 47 жителей Котласа, 24 — Коряжмы, 22 — в Котласского района. Случаи заболевания выявлены также в Онежском, Коношском, Приморском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, глава архангельского минздрава оценил уровень повторной заболеваемости ковидом.