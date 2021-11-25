Москва, 25 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 3349 случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 ноября оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Днём ранее в столице выявили 2533 случая заражения. Суммарное число подтверждённых исследованиями заражений с начала пандемии в столице достигло 1 930 050.

За сутки в столичные стационары доставили 865 ковид-пациентов, 624 человека находятся на ИВЛ. Умерли 92 заболевших. Справились с инфекцией и выздоровели ещё около 5,2 тыс. человек.