Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Ленинградской области Ольга Историк внесла изменения в постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показания. Она обязала студентов и жителей Ленобласти в возрасте от 60 лет и старше вакцинироваться от COVID-19 до 15 января 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

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Напомним, 24 ноября ИА REGNUM сообщало, что главный санитарный врач анонсировала расширение списка лиц, подлежащих обязательной вакцинации. После чего в правительстве Ленобласти заявили, что пока ужесточения мер не планируют, так как в регионе наблюдается снижение госпитализаций и заболеваемости COVID-19.

С этим мнением областных чиновников в Роспотребнадзоре не согласились. Как прописала Ольга Историк в новом постановлении, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Ленобласти расценивается ею как «неблагополучная».

"На текущую дату новой коронавирусной инфекцией переболело более 80 тыс. человек. Темп прироста заболеваемости COVID-19 за 46 неделю текущего года составляет 9,2%. Прослеживается подъем количества заболевавших среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в возрастной группе старше 18 лет», — говорится в документе.

Также Ольга Историк пояснила, что при анализе темпа прироста вакцинации населения Ленобласти она установила, что с момента издания постановления о проведении профилактической вакцинации «имеется тенденция к увеличению темпов вакцинации в возрастной группе от 18 до 59 лет, однако, вакцинация против новой коронавирусной инфекции лиц в наиболее уязвимой возрастной группе 60 лет и старше проводится недостаточными темпами».

Ввиду чего главный санитарный врач региона постановила расширить список лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Так, привиться должны лица: в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением); обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах старше 18 лет. А также федеральные гражданские служащие, замещающие должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Ленобласти.

«В срок до 15 января 2022 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 февраля 2022 года — вторым компонентом вакцины», — уточнено в постановлении и дополнено, что вакцинация должна охватить не мене 80% от общего числа федеральных работников, сотрудников Ленобласти.

Отметим, что данное постановление не распространяется на лиц, которые имеют противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции в соответствии с временными методическими рекомендациями.