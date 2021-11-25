Брянск, 25 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Брянской области 25 ноября выявлено 330 новых носителей коронавируса — на 20 меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых случаев COVID-19 превысило 88 тысяч. Зарегистрировано ещё 16 летальных исходов, выписаны после выздоровления 473 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 88 159 случаев заражения коронавирусом. В регионе выполнено 1 089 429 исследований на инфекцию, из них 6 146 тестов проверено за сутки. Выздоровели 79 187 человек, скончался от осложнений 2 201 пациент.

За сутки первый компонент вакцины от COVID-19 получили 2 779 жителей Брянской области. Ревакцинировано — 534 985 человек.