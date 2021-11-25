Москва, 25 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса. На это указывают отчёты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 25 ноября.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

По её словам, обстановка в Донбассе серьёзно тревожит, ситуация нагнетается. «Горячие головы» в руководстве Украины выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса, вероятно, из-за ощущения полной безнаказанности.

«Продолжает поступать информация об использовании запрещенных минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», — сказала Захарова.

Так, в отчётах специальной мониторинговой миссии говорится о наступлении ВСУ в районе Гранитного и Старомарьевки в ДНР.

Захарова заявила также, что Киев саботирует свои обязательства по Минским договоренностям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что власти Украины перешли все разумные границы — в Донбассе продолжаются обстрелы мирных жителей и инфраструктуры, Киев публично заявляет о применении ударных беспилотников.

Читайте также: Действия Украины в Донбассе вышли за все разумные границы — Грызлов