Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Петербурге общее число госпитализированных пациентов снижается за счет большой выписки, а число свободных коек превысило 50% от норматива. Сотни инфекционных коек возвращаются к оказанию плановой медпомощи.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

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За последние сутки в медицинские учреждения Петербурга, перепрофилированные на лечение пациентов с COVID-19 и пневмонией, были доставлены 392 человека, это на 24 человека больше, чем сутками ранее, сообщили 25 ноября в городском оперативном штабе.

В ковидных стационарах Петербурга сегодня находится 6217 человек, это на 303 пациента меньше, чем сутками ранее. Выписаны из больниц за прошлые сутки 525 человек (+42 к показателю предыдущих суток). В реанимации находятся 607 человека (-15), в том числе 312 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (-10).

В общей сложности для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 8149 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. За сутки 739 коек выведено из борьбы с COVID-19. При этом свободны 51,29% коек от норматива Минздрава.

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Амбулаторное лечатся от COVID-19 в Петербурге в настоящее время 32 425 пациентов, это на 1307 человек меньше, чем сутками ранее. Еще 4428 контактных лиц находятся на домашнем карантине (-199), 46 человек — в обсерваторе (+4).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки снизился на 0,07 единицы и составляет на сегодня 0,59 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до момента своей изоляции.

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По данным оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге было выявлено 1538 новых случаев коронавируса. Скончались в Петербурге от COVID-19 за сутки 65 человека.