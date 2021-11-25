Москва, 25 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Кремль приветствует все способы получения обратной связи от населения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опрос по поводу законопроектов о QR-кодах в телеграм-канале председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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«Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что это, конечно, гораздо объективнее и гораздо нагляднее показывает реальное настроение, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок», — сказал Песков.

По его словам, подобный опрос «можно только приветствовать».