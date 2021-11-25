Москва, , 12:40 — REGNUM Принятие законопроектов о QR-кодах в общественных местах — это сложный процесс, и власти пытаются пройти «по очень-очень узкому лезвию». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Это совершенно понятно, это достаточно сложно ‑ и технологически, и социально, и в цифровом плане. Тут понятно, что это сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по очень-очень узкому лезвию и спасти, в первую очередь, людей, обеспечить их здоровьем, а с другой стороны — не навредить экономике страны», — сказал Песков.

По его словам, руководство страны каждый раз стоит в сложной ситуации, однако «она, к сожалению, спровоцирована этой самой пандемией».