Москва, 25 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приносит глубокие соболезнования семьям шахтёров, погибших в Кузбассе. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Smdnr.ru В шахте

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

По его словам, глав государства поручил сделать всё возможное для помощи пострадавшим на шахте «Листвяжная» в Белове в Кемеровской области.

«Приносим соболезнования семьям тех шахтёров, которые уже понятно, что погибли. И, конечно, надеемся на то, что удастся спасти тех, кто пока остаётся под землёй», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел взрыв. Сейчас в шахте остаются 46 человек, десять обнаружены погибшими.

Читайте подробнее: Число погибших горняков кузбасской шахты увеличилось до десяти