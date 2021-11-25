Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Благодаря массовой вакцинации в Петербурге с середины ноября наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Об этом 25 ноября сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог городского комитета по здравоохранению Мария Дарьина, сообщает «Деловой Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По ее словам, спад происходит на фоне роста числа привитых — на данный момент в Петербурге полный цикл вакцинации прошли уже 2,1 млн человек. Порядка 400 тыс. горожан привились вакциной «Спутник Лайт».

Комздрав проводил исследования об эффективности вакцинации среди петербуржцев. Изучались материалы с марта 2020 года по 15 сентября 2021 года на основе данных федерального реестра лиц, больных COVID-19, и федреестра о вакцинированных от COVID-19. Выяснилось, что риск заболеть тяжёлыми формами коронавируса для вакцинированных петербуржцев — в три раза ниже, чем у непривитых.

«Количество вакцинированных у нас увеличилось. Заболеваемость сейчас снижается. Количество свободных коек уже достигло 25%, и вчера уменьшили перепрофилированные койки в ряде стационаров. Можно говорить, что есть тенденция к снижению числа новых случаев заболевших на территории Петербурга», — подытожила Дарьина.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в Петербурге вернулся к плановой работе основной корпус Госпиталя ветеранов войн (ГВВ) на Народной улице.