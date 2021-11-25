Москва, , 12:26 — REGNUM В Госдуме со следующей недели начнутся встречи с министрами по поводу законопроектов о введении QR-кодов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Встречи с правительством начнутся буквально уже на следующей неделе, насколько знаю, комитеты проработали этот вопрос. официальный представитель правительства по этому вопросу — Татьяна Голикова придет в Госдуму, будет встречаться со всеми фракциями, у вас будет возможность все вопросы ей задать, министры здравоохранения и транспорта также придут повстречаться со всеми фракциями, а значит со всеми депутатами, встречи пройдут еще в профильных комитетах», — отметил Володин.

Он призвал парламентарий к ответственности при принятии решения.

«Мы с вами должны понимать ответственность, причем ответственность за жизни людей, их здоровье», — подчеркнул Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин рассказал о принятии законов о введении QR-кодов