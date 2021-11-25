Красноярск, 25 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае Общественная палата (ОП) региона выступила против усиления «коронавирусных» ограничительных мер в виде QR-кодов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной ОП.

Наталья Диева Проверка кода

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Соответствующие проекты федеральных законов в Общественной палате края обсудили в онлайн-формате. Всего в обсуждении приняли участие более 500 человек.

Член ОП КК Игорь Зализняк напомнил, что оба закона внесены в Госдуму правительством РФ 12 ноября. Сейчас в регионах идёт их активное обсуждение.

Председатель палаты организаций в сфере демографического и социального развития Сергей Иванов считает, что «законопроекты ориентированы на ограничения свобод человека» и противоречат ряду статей Конституции.

Член ОП КК Александр Чернявский подчеркнул, что воздержался бы от принятия законов. «Не думаю, что от принятия этих законов существенно изменится ситуация с уровнем заболеваемости ковидом», — отметил он, добавив, что высоки и политические риски.

«Я считаю, что эти законопроекты необходимо дорабатать», — выразил своё мнение член ОП КК Владимир Суроткин.

Принявшие участие в обсуждении жители края высказались против принятия указанных федеральных законов о QR-кодах. Например, по словам красноярки Василины Белан, «к улучшению эпидемиологической ситуации это не приведёт, так как эти меры совершенно не про заботу о здоровье».

»Таким образом, участники общественных слушаний выступили против принятия данных федеральных законов и усиленных ограничительных мер по борьбе с короновирусом в виде QR-кодов», — говорится в сообщении ОП КК.

Итоги обсуждения направят в Общественную палату Российской Федерации.

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