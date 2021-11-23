23 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Красноярцы выступили против повсеместного введения QR-кодов. Чтобы их услышали, жители края массово пишут губернатору в соцсетях.

Татьяна Иващенко, , 09:40 — REGNUM Жители Красноярского края решили донести до властей своё мнение по поводу повсеместного введения системы QR-кодов. Для этого они массово оставляют комментарии на странице губернатора края Александра Усса в Instagram. Подавляющее большинство комментирующих выступает против «повального кодирования».

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Например, более 140 комментариев появилось под фотографиями Усса с малой родины. «Я дома», — подписал Усс фотографии с природными красотами.

«Я против QR-кодов!» — тут же отреагировала alenamedvedeva8681.

«Я против принудительной вакцинации и введения QR-кодов!!! Мы не товар!!!» — пишет svetlanka_tereshkova.

«Отмените QR, можно спокойно нам жить???» — возмущена marinaevagio.

Vetryanaya напомнила, что сейчас в регионах, в том числе в крае, идёт рассмотрение законопроектов о QR-кодах. «Невозможно рассматривать настолько серьёзные законопроекты, не учитывая мнения граждан, жителей Красноярского края. Мы, жители, категорически против! Проведите открытые слушания по этому вопросу, на которых жители края смогут выразить своё мнение», — просит подписчица.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«Я против QR-кодов. Против добровольно-принудительной вакцинации!!! Отмените QR-коды. Не нарушайте права человека!» — комментирует ol. ga_vladimirovna.

«За отмену QR-кодов!» — призывает ypekaryuk.

«Гражданин Усс! Незнание законов не освобождает вас от ответственности!!! Я требую, чтобы вы прекратили нарушать мои права посредством введения товарного QR-кода живым людям, а также требую отменить их обязательную выдачу!!! Принятие вами закона о передвижении в общественных местах по пропускной системе кодов — полное нарушение Конституции РФ! Отмените немедленно!» — пишет olga_olaru_biorezonans.

«Народ против QR-кодов, мы за добровольную вакцинацию!!! Просим не допустить законопроекты о QR-кодах», — отметила tatianakamenk.

«У меня есть антитела, я переболела ковидом в лёгкой форме и даже не знала об этом, сдала тест на всякий случай, и у меня оказался высокий титр антител. Кроме того, судя по анализам, я переболела не более трёх месяцев назад… Но QR-код не могу получить просто потому, что болела неофициально! Но какая разница-то? Разве цель вакцинации — не появление антител? И те, кто болеют официально, без прививки могут получить QR-код, а те, кто неофициально — уже нет… Что за нелепость-то такая…» — недоумевает tarabanjulia.

«Ходите сами со своими кодами», — предложила губернатору my_name_is_sveta.

«Александр Викторович, услышьте, пожалуйста, мнение граждан, мы против кодов, это нарушает наши базовые права. Государство должно заниматься профилактикой и разрабатывать эффективные протоколы лечения! А по факту занимается принудительной вакцинацией всем подряд, давайте честно скажем, что именно так и есть, всем. А теперь введение повсеместно QR-кодов. Мы против! Куда нам написать ещё, как выразить свою позицию, чтобы нас услышали? Куда прийти? Скажите, мы придём» — комментирует kaufman_anna_.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Александр Викторович, мы рады, что вы наконец оказались дома! Очень надеемся, что первым делом вы отмените QR-коды! И это постыдное нарушение прав и унижение жителей нашего края останется в прошлом», — рассуждает dashaneverback.

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