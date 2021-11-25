Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению под руководством Александра Ржаненкова («Единая Россия») поддержала законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подготовленный правительством РФ. Об этом сообщила 25 ноября пресс-служба парламента Петербурга.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно проекту закона, руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации смогут определять порядок посещения мест проведения массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции и порядок использования QR-кодов и других документов, определяющих иммунный статус гражданина. Прежде всего речь идет о проведении массовых мероприятий, посещении организаций культуры, общественного питания и розничной торговли.

Своим мнением по поводу нового законопроекта поделился депутат оппозиционной фракции «Яблоко» Борис Вишневский: «Вакцинация нужна, и ограничения по доступу граждан в различные места возможны, но закон нуждается в серьезной доработке, поскольку содержит множество недостатков и лакун».

Члены комиссии Ржаненкова также предложили дополнить законопроект некоторыми положениями. В их число вошли пункты о просветительской деятельности среди граждан, установлении дополнительных мер социальной поддержки. Далее проект федерального закона обсудят на пленарном заседании Заксобрания.

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