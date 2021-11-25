Курск, 25 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Курской области 25 ноября зарегистрировано 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе был выявлен 74 тыс. 891 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 61 тыс. 742 пациента, в том числе 206 — за последние сутки.

Скончались 1760 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1777 летальных случаях.