В Курской области выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 25 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Курской области 25 ноября зарегистрировано 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе был выявлен 74 тыс. 891 заражённый коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 61 тыс. 742 пациента, в том числе 206 — за последние сутки.
Скончались 1760 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1777 летальных случаях.