Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Количество новых заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге за последние сутки составило 1538 случаев. Обновлённой статистикой заболеваемости 25 ноября поделился оперштаб. Третьи сутки подряд COVID-19 в городе заболевает менее 2000 человек в день.

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Согласно данным от 25 ноября, Петербург занял второе место по статистике новых случаев заражения. При этом 24 ноября город находился на третьем месте с 1387 случаев, что на 151 человек меньше, чем за прошедшие сутки. А количество заражений 22 ноября позволило Петербургу опуститься на четвертое место и достигнуть минимума суточных заражений в ноябре.

Количество новых смертей, основной причиной которых являлся коронавирус, составило 65 случаев, что на 8 случаев меньше чем за предыдущие сутки. Это рекорд по минимальному количеству смертей за месяц.

За прошедшие сутки число выздоровевших от ковида составило 4912 человек, что на 1765 человек больше, чем в статистике за 23 ноября. Это также очередной рекорд предыдущий показатель в 4837 выздоровевших за сутки превысили на 75 человек.

Отметим, что за весь период пандемии коронавируса в Петербурге выявлено 777 333 случая заражения, от вируса скончались 25 867 человек, а выздоровели — 714 636 человек.