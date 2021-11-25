Воронеж, 25 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 740 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 25 ноября. Сутками ранее, 24 ноября, было подтверждено 739 новых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Воронежской области с начала пандемии было подтверждено 173 483 случая заражения коронавирусом, выздоровели из этого числа 123 165 человек. За последние сутки были выписаны 284 пациента.

По данным на утро 25 ноября в Воронежской области от осложнений на фоне коронавируса скончались 8 575 человек, это на 61 человека больше, чем было внесено в статистику на 24 ноября. Согласно федеральной статистики, в регионе умерли 5 592 пациента с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, за сутки зарегистрировано 32 летальных исхода.

Отметим, что накануне. 24 ноября, на заседании регионального оперативного штаба было заявлено о снижении заболеваемости ковидом и смертности среди ковид-пациентов.