Москва, 25 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 1238 человек, сообщает 25 ноября оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Цифры суточной смертности начали уменьшаться, однако пока изменения незначительны. Днём ранее коронавирус унёс жизни 1240 человек. Суммарная смертность от ковида в России с начала пандемии достигла 269 057 летальных исходов, уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 33 796.