Москва, 25 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За истекшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 33 796, сообщили 25 ноября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост немного вырос по сравнению с предыдущим днём, когда выявили 33 558 случаев заражения. У 6,9% новых носителей вируса отсутствуют клинические проявления заболевания. Суммарное число заражений, согласно опубликованным сведениям, достигло 9 468 189 случаев.

Среди регионов по суточному приросту по-прежнему лидирует Москва, где выявили 3349 случаев заражения. Далее следуют Санкт-Петербург (1538), Подмосковье (1483) и Самарская область (1215). Замыкает первую пятёрку Краснодарский край.