Москва, 25 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Повторно сделать прививку готовы 80% жителей России, привитых от COVID-19. Однозначно готовы ревакцинироваться 47%, скорее готовы 33%. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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Среди мужчин больше готовых к ревакцинации, чем среди женщин — 50% против 42%. Также чаще хотят сделать повторную прививку люди 35−44 лет (49%), чем молодёжь и люди более зрелого возраста.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в июне 2021 года, число привитых от коронавируса жителей России однозначно готовых пройти ревакцинацию выросло с 43% до 47%.

Опрос проведен 23 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 307 населенных пунктах России.

Как сообщало ИА REGNUM, препаратом «Спутник Лайт» прошел ревакцинацию президент России Владимир Путин.

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