Новосибирск, 25 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4128 пациентов, в том числе 49 детей. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 355 человек. На ИВЛ — 49 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе проведены 2 959 073 теста на коронавирус.