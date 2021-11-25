Новосибирск, 25 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 ноября, за минувшие сутки выявлено 403 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 394 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 36, 49, 58, 62, 63, 65, 67 и 78 лет и женщины в возрасте 52, 66, 67, 70, 74 и 79 лет. Всего в регионе умерли 3719 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 80 755случаев заражения коронавирусом, в том числе у 8695 детей; 56 923 пациента выздоровели (+107 за сутки).